Röplabda NB I. Liga, középszakasz, 6.forduló

Dunaújváros–Dág KSE

Dunaújváros, szombat, 17 óra.

Amennyiben a dágiak nyernek az acélvárosban, a miskolciak pedig legyűrik a Szegedet, úgy a megyebeli gárda, mint második helyezett újabb mérkőzések nélkül jut be a rájátszásba. Erre, formája alapján meg is van az esélye a Zirigh Balázs vezetőedző dirigálta dágiaknak, ám a dolgukat nehezíti, hogy Flachner D. kisebb sérüléssel bajlódik, Kun az eltiltását tölti, míg Sow továbbra is maródi. Ennek dacára a Dág – idén negyedszer is – le szeretné győzni az újvárosiakat. A meccsen Bibók F. és Nagy Zs. bíráskodnak.