A szervezők tájékoztatása szerint a házigazda Esztergom két csapattal nevezett a megmérettetésre, rajtuk kívül a Csata FC, a Csolnok, a dorogi öregfiúk, két dunabogdányi alakulat, valamint a későbbi győztes Párkány vett részt a kupán.

A csoportmérkőzések után mindkét házigazda csapat bejutott az elődöntőbe, ahogy a Dunabogdány „A” és a Párkány is. Végül hetesrúgásokkal dőlt el, hogy utóbbi kettő játszhat a fináléban. A kupa sorsáról is büntetőkkel döntöttek, végül hetesekkel 5-4-re nyert a Párkány. A harmadik helyet az Esztergom „A”, míg a negyediket az Esztergom „B” csapat szerezte meg. A tornán egy gálamérkőzést is rendeztek, melyen az Esztergom Vasas Öregfiúk 4-1-re legyőzte a Tanár Válogatottat.

A remek hangulatú rendezvényen a közönség izgalmakkal teli, színvonalas találkozókat láthatott és a pályára lépő játékosok bizonyították, hogy aktív nagypályás labdarúgó-pályafutásuk lezárása után is képesek megvillanásokra.