NB I. B, férfi, 23. forduló

Tatai AC–QHB-Eger

Tata, Güntner Aréna, péntek, 19 óra.

A komáromi hölgyekhez hasonlóan a nyolcadik helyezett tatai urak is a listavezetőt fogadják a másodosztályú bajnokság 23. körében. A TAC zsinórban három vereséget követően az előző fordulóban győzött Szegeden, és ugyan most várhatóan jóval nehezebb dolguk lesz a tataiaknak, természetesen ezúttal is a két pontért szállnak harcba.

– Ősszel jó meccset játszottunk Egerben, ahol ugyan végül 26-21-re kikaptunk, de sokáig jól tartottuk magunkat. Többször is bizonyítottuk a szezon során, hogy az élcsapatokkal is fel tudjuk venni a versenyt, ezúttal is próbálunk minél tovább meccsben maradni, csak lehetőleg sikeresebb véggel. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen ellenfelünk tapasztalt, korábbi élvonalbeli játékosokkal felálló csapat, de a maximumot szeretnénk kiadni magunkból – nyilatkozta Sibalin Jakab, a TAC vezetőedzője.