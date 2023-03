A múlt hét végén a Nyíregyházán rendezett fedett pályás magyar atlétikai bajnokság legfiatalabb érmese lett a 15 esztendős Rózsahegyi Bori, aki női távolugrásban állhatott fel a dobogó harmadik fokára a győztes Lesti Diana (639 cm) és a második Bánhidi-Farkas Petra (635) mellé - írja az utanpotlassport.hu.

A Tatabányai SC-Geotech ígérete az ötödik ugrásával 630 centiméterig jutott, ezzel 20 centivel javította meg a benti egyéni csúcsát, és 11 centivel szárnyalta túl az addig élő fedett pályás U18-as országos csúcsot (619 cm), amelyet Végvári Dóra akkor ért el, amikor Bori még meg sem született – 2006 februárjában. Henyecz László tanítványa – aki tavaly 616 centis szabadtéri egyéni csúccsal nyert a besztercebányai EYOF-on – természetesen elégedetten foglalta össze a számára emlékezetes viadalt.

„Izgalmas volt, és nagyon élveztem. Egy pillanatra sem lehetett megnyugodnom, végig kellett hajtanom a versenyt. Örülök, hogy össze tudtam szedni magamat, és ilyen jól sikerült a vége.

Reménykedtem benne, hogy az egyéni csúcsomat, és talán még a korosztályom országos rekordját is megjavítom, de hogy az utóbbit tizenegy centivel, azt nem gondoltam volna. A 630-as ugrásnál igyekeztem odafigyelni a megindulásra, a befejezésre, és közben arra, hogy ne lépjek be. Végül nem éreztem olyan jó ugrásnak, de nagyon boldog voltam, amikor megláttam az eredményt. A bronzérem külön öröm. Az edzőmmel, Laci bácsival beszéltük a verseny előtt, hogy ha mindent jól csinálok, akkor a dobogó is meglehet.”

A mezőny egyébként teljes volt, azaz mindenki indult, aki a hazai női távolugrás elitjéhez tartozik, és ez csak növeli Bori sikerének értékét.

„Tavaly ezt a magyar bajnokságot elrontottam, és most érkeztem el arra a pontra, amelyen már ki tudom zárni a közeget. Akkor sokat foglalkoztam azzal, hogy felnőttek között kell bizonyítsak, és mi történik, ha nem sikerül?

Nem is igazán értettem, hogy tizennégy évesen mit keresek a felnőtt ob-n. Ez megváltozott. A mostani versenyt nagyon élveztem, és remélem, hogy ezen a hétvégén az U18-as ob-n is megközelítem a legutóbbi eredményemet. Viszont akkor sem leszek elkeseredve, ha éppen nem sikerül hasonlót ugranom, mert a 630 centit már senki nem veheti el tőlem.” - nyilatkozta az utanpotlassport.hu weboldalnak.

Bori teljesítménye világviszonylatban is kiemelkedő. A 2007-ben született leány távolugrók között ebben a fedett pályás szezonban senki sem tudott még ennél jobb eredményt elérni.