Az első negyed első felében jól játszott a fiatal tatabányai együttes, aztán beindult a Ferencváros. A vendégek sok féle védekezést kipróbáltak a szoros emberfogástól a különböző zónavédekezésekig, és ezek hellyel-közzel működtek is. De egyébként a házigazdák minden tekintetben felülmúlták a vendégeket. A tatabányaiaknál, amíg el nem fáradtak, viszonylag elfogadhatóan működött a sokmozgásos védekezés, ám a meccs végére a vendégek koncentrációja is szétesett.

Zantleitner Krisztina: - Egy fegyelmezett, pörgős Ferencváros fogadott bennünket, amíg bírtuk erővel igyekeztünk ellenállni, de egy héten belül azért egy Eger és egy FTC ellen pólózni, az még nagyon sok nekünk.

Vízlabda OB I., női, 15. forduló

FTC – Tatabánya Women Water Polo 23-7 (6-3, 5-2, 4-1, 8-1)

Budapest, Népliget, 100 néző, vezette: Sándor P., Bors Dorottya.

Tatabánya: Kovács D. – Zantleitner H., Zink, Orbán 1, Felkai 1, Rajna 4, Sóti. Csere: Szombathelyi (kapus), Zantleitner N., Kovács J. 1, Zöld, Kovács D., Becsey. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 8/5, illetve 6/2.

Gól ötméteresből: 3/3, illetve 1/0.

Kipontozódott: Estelle, illetve Felkai.

A három meghatározó játékosát nélkülöző vendégek kissé álmosan kezdtek, és ez a „szundikálás” a második játékrészre is rányomta bélyegét. Így azután, a térfélcserét követően már hét-négyre vezetett a vasi alakulat. A harmadik negyedben nem született gól, annak ellenére, hogy a tatabányaiak javára hatszor ítéltek emberfórt, ám ezt mind elpuskázta a Gebauer-legénység. De ennek ellenére sem adták fel a vízművesek, és az utolsó felvonásban – hét-hétnél – utolérték a házigazdákat. Pedig addigra már megfosztották őket a játékvezetők egy szabályos találattól és egy büntetőt is „elfelejtettek” befújni nekik… Viszont a hazaiak emberelőnyhöz jutottak, és azt be is verték, majd a TVSE pólósai kihagyták egy újabb helyzetet, és mivel ezt a hibát is kihasználta az AVUS, kialakult a végeredmény.

Gebauer Lajos: - Ahhoz képest, hogy három kezdőjátékosomat nélkülözni kellett derekasan helytállt a társaság. A meccs előtt nem gondoltam volna, hogy ilyen szoros lett a vége, most viszont azt kell mondanom, hogy ebben a meccsben több volt.