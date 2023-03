Kézilabda NB I., férfi, 19. forduló MOL Tatabánya KC–Szeged Tatabánya, Multifunkcionális Sportcsarnok, szombat, 18 óra.

Egyebek mellett Tatabányán is az okoz fejtörést a szakvezetésnek, hogy a Szeged elleni rangadón a Veszprém ellen vitézkedő Bányász lép-e majd pályára, vagy a Komlón, helyzeteit tucatszám elszórakozó együttes.

– A komlói produkciónk miatt borzasztóan csalódott vagyok, és a srácok is azok – emelte ki Tombor Csaba, a Kék Tigrisek vezetőedzője. – Senki nem számított erre még idegenben sem. Különösen, hogy azt megelőzően egészen jó periódusban volt a gárda. De úgy tűnik, egyelőre még nem vagyunk olyan együttes, amely egymást követően két fontos mérkőzésen is egyformán tud küzdeni, koncentrálni. Komlón eszméletlen mennyiségű ziccert puskáztunk el, ez lett a vesztünk. Most egész héten a helyzetek kihasználására fókuszáltunk. Remélem, ez jól jön majd a Szeged ellen.

A szakvezető azonban óva intett mindenkit attól, hogy csapatát ez alapján ítéljék meg, de egyben kitért arra is, hogy a Bajnokok Ligájában „kivégzett” Szeged sem lesz ugyanaz szombaton, mint volt a Telekom Veszprém ellen.

– A Tisza-parti gárda a rangadó esélyese – hangsúlyozta Tombor edző. – De nagyon jó lenne, ha minél több szurkolónk kilátogatna erre a találkozóra, és belehajszolnának minket egy jó eredménybe. Egyébként ebben a meccsben a meglepetés is benne van, ám ahhoz nekünk kell mihamarabb visszatalálni a helyes útra. Ez adja majd az összecsapás lényegét. Egy dolgot azonban ígérhetek a játékosok nevében is, a Pick-Szegednek is nekimegyünk, ahogy tettük azt a Telekom Veszprémmel.

A tatabányaiak háza tájáról ugyan elmondható, hogy gyógyulnak, épülnek fel a játékosok, ám a betegség – ahogy a vezetőedző fogalmazott – körülöttük lebeg, mert mindig újabb és újabb sportoló kap el valamilyen „nyavalyát”…