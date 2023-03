NB III., Nyugati-csoport, 24. forduló

Zsámbéki SK–Puskás Akadémia FC II.

Március 5, vasárnap, 14 óra

Nagyon Fejér-megyei hétvégéje van a megyei csapatainknak, hiszen a Tatabánya és a Komárom mellett a Zsámbéki SK is egy szomszédos megyében található ellenfél ellen játszik. Ez pedig a Puskás Akadémia második csapata lesz. A felcsútiak a tabella negyedik helyén állnak, és az utolsó négy meccsüket egyaránt behúzták, így Zsámbékra is egyértelműen győzni jönnek. Bodó László csapatának még nem sikerült pontot szereznie idén, a tavaly megszerzett hat egységgel továbbra is sereghajtó a gárda. Ősszel nagy volt a különbség, 5-0-ra nyert Nagy Ádám csapata.