Ahogyan arról már beszámoltunk, a magyar labdarúgó-válogatott tegnap este barátságos mérkőzésen 1-0-ra legyőzte Észtországot a budapesti Puskás Arénában. A magyar válogatott keretében – pályafutása során először – helyet kapott a pilismaróti nevelésű, később Esztergomban és Dorogon is játszó, jelenleg Zalaegerszegen, az NB I.-ben nagyszerű formában védő Demjén Patrik is. A tehetséges kapuvédő ezúttal ugyan nem kapott lehetőséget a bemutatkozásra, de ha karrierje töretlen marad, a közeljövőben minden bizonnyal ő is pályára léphet majd a magyar válogatottban. Nemzeti tizenegyünk hétfőn, Bulgária ellen (ugyancsak hazai pályán) kezdi meg szereplését az Eb-selejtező sorozatban, Demjén Patrik természetesen azon a mérkőzésen is a keret tagja lesz.