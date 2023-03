Eurotrade Megyei III. osztály, Dél, 15. forduló

Március 19, vasárnap, 14 óra

Dad SE-Császár-Ete II.

15 óra: Tárkány KSE-Szákszendi SE, Bársonyos SK-Banai KSK, Bakonyszombathelyi KSE-Réde KSE, Gesztesi SE-Oroszlányi SZE, Csémi SE-Bokod FCE.

Eurotrade Megyei III. osztály, Észak, 14. forduló

Bajnai SE-Bajóti Szikra SE, Tatabányai Vasas-D.M.A.C. Dunaalmás, TABAK-Naszály SE, Vértestolnai TE-Pilismarót SC, Bar-Nul Szomód SE-Tardosi FC

Végül a harmadosztályban is megkezdődnek a mérkőzések ezen a hétvégén. Vasárnap kettőkor veszi kezdetét a déli csoport, ekkor a negyedik Dad fogadja a második helyen álló Császár-Ete II. csapatát. Egy órával később a sereghajtó Bakonyszombathely játszik a 10. Rédével, a listavezető Bana pedig papírformagyőzelmet arathat Bársonyoson. A gyengélkedő Várgesztes az Oroszlánnyal vív, a dobogón álló Csém pedig a hatodik Bokodot fogadja, talán ez a párharc lehet a legjobb a hétvégén. Északon is lesznek jó meccsek, bár a Bajót vélhetően simán nyerni fog Bajnán. A Tatabányai Vasas-Dunaalmás ennél szorosabb lehet, de a forduló rangadója mindenképpen a Szomód-Tardos lesz, hiszen a második fogadja az elsőt. A Tardos még nem kapott ki, és tíz ponttal vezet a Szomód előtt. A TABAK-Naszály meccs is jó lehet, hiszen csak egy pont a két gárda közti különbség, a Pilismarót pedig a fél megyén átutazva szerezheti meg a három pontot Vértestolnán.