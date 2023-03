A fővárosban, a BKV Előre szervezésében rendezték meg a Baczakó-kupát, amelyen az Oroszlányi VSK kilenc sportolóval, Bagócs János és Csengeri Kálmán edzők tanítványaival képviseltette magát. A fiatalok ragyogóan helytálltak. Németh Rudolf, a kölyökkorcsoportban 90 pontot teljesített, amellyel első helyezést ért el. A serdülők között Zolnai Rajmund saját teljesítményét megjavítva 33 kg-ot szakított és 43 kg-ot lökött a 45 kilósok mezőnyében, és ő is az élen végzett úgy, hogy Rajmund mindössze 30 kilós (!). Mikhel Panka (+76 kg) élete első serdülőversenyén szintén első lett, 51 kg-ot szakított és 68 kg-ot lökött, Rajmundhoz hasonlóan hat kifogástalan gyakorlatot mutatott be, ezzel pedig jogot szerzett a jövőbeni kiemelt versenyeken történő indulásra. Az ifjúságiak között indult a 61 kilós Zolnai Lénárd, aki remek produkcióval utasította maga mögé a mezőnyt. A junioroknál Mikhel Eszter, Lénárdhoz hasonlóan, egy hét alatt harmadszor állt rajthoz és győzött.

A felnőtteknél két oroszlányi női és két férfiversenyző állt rajthoz. Dr. Rádi Mariann a 64 kilós súlycsoportban szép versenyzéssel, 137 kg-os összetett eredménnyel első helyen végzett, ez szakmailag megfelel az év első megmérettetésének. Zsigmond-Gáspár Bettina (71 kg) élete első súlyemelő versenyén szintén ragyogóan helytállt, 55 kg-ot szakított és 72 kg-ot lökött. A 127 kg-os összteljesítmény az előkelő második helyhez volt elegendő. Így ő is részt vehet a kiemelt versenyek sorozatában a jövőben. Dr. Leskó Tamás 90 kg-ot szakított és 110 kg-ot lökött, a negyedik helyen végzett a 89 kilogrammosok versenyében. Homoki Gergely (96 kg) súlycsoportban második helyen végzett 105 kg-os szakítás és 130 kg-os lökéssel.

Bagócs János: – Sajnos a benevezett versenyzőink közül négyen betegség miatt nem tudtak rajthoz állni. A Mikhel lányok és Zolnai Lénárd a korosztályukban így is elhozták a különdíjakat is. De az egész társaságot dicséret illeti.