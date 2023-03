Teke, Szuperliga, női, 13. forduló BKV Előre SC–Tatabányai SC 7:1 (3091:2990)



Ez a forduló akár fordulatot is hozhatott volna a Bányász „életében”, hiszen egy, a közlekedésiekkel szembeni idegenbeli győzelemmel akár az éremesélyesek közé is felléphetett volna a TSC, arról nem is szólva, hogy siker esetén közvetlen riválisaitól is eltávolodik a Bányász. Ehelyett vereséget szenvedett a vendégalakulat, igaz, az eredmény nem tükrözi híven a pillanatnyi erőviszonyokat. Az viszont tény, hogy a vendég kék-fehérek szezonbeli leghalványabb teljesítményüket nyújtották a szintén harmatosan produkáló fővárosi csapat ellen, amely ennek dacára is elgázolta a vendégegyüttest.

A tatabányaiak becsületpontját Németh Kinga szerezte, aki 500 fát gurított. A Tatabányai SC játékosainak további eredményei: Koródi Anita (502 fa), Kozma Andrea (506 fa), Frank Klaudia (508 fa), Csorba Csilla (474 fa) és Kovács Krisztina (500 fa).

Az ifjúságiaknál tatabányai győzelem született. BKV Előre SC–TSC 1:3 (520:902). Szabó Liliána 413 bábut döntött le, míg Lázár Brigitta 489 fát ütött.