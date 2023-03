NB III., Nyugati-csoport, 27. forduló

Március 26., 11 óra

Balatonfüredi FC–Komárom VSE

Régi ismerőshöz látogat a Komárom VSE, hiszen vasárnap 11 órakor a Balatonfüred vendégszeretetét fogja élvezni a László-alakulat. A hazai csapat bombaformában van, hiszen előző négy meccsét egyaránt megnyerte, így jelenleg pont négy ponttal áll a KVSE előtt a tabellán, amely szintén nincs rossz passzban, bár előző meccsét elveszítette a Tatabánya ellen. A két csapat szeptemberben játszott egymással a bajnokságban utoljára (aztán volt egy Magyar Kupa-meccs is), akkor a Komárom hátrányból fordítva tudott 2-1-re győzni. Alighanem ezzel most is kiegyezne László Péter vezetőedző.