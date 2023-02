Az alapszakasz első helyezettje fogadja a másodikat. Azonban mindkét gárda meglehetősen rosszul "kezdte" a folytatást. A listavezető, hazai pályán a Dunaújvárostól szenvedett vereséget, míg a dágiak szintén otthon veszítettek a miskolciakkal szemben. Azaz ez a Tisza-parti derbi a csalódott csapatok csatáját hozhatja el. Zirigh Balázs, a vendégek vezetőedzője kiemelte, hogy a Dág nemegyszer nyert már Szegeden, most is erre készülnek, mivel két vereséggel kezdeni a rájátszást az nagyon lelombozhatja a megyebeli gárdát. Persze a szegedieknél is hasonló a motiváció.

Röplabda NB I. Liga, középszakasz, 1-4. helyért 2. forduló

Szeged - Dág KSE

József Attila iskola, Szeged, szombat. 18 óra.