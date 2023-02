Lassan lendültek bele a házigazdák a találkozóba. A sereghajtó budaörsi alakulat sokáig jól tartotta magát, persze ehhez az is kellett, hogy a Kék Tigrisek eleinte igen sokat bakiztak. Aztán a játékrész derekán megemberelte magát a Tombor-csapat, és az addigi tessék-lássék tempót „viharosra” váltotta. Egy hét-nullás rohammal fordította meg a találkozó menetét. Ettől kezdve a hazaiak folyamatosan növelték előnyüket a farkasokkal szemben - immár újra a Multifunkciós csarnokban játszva.

Fotós: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Szünet után sem változott a játék képe: ekkor már elsősorban az volt a kérdés, hogy meglesz-e a két csapat közötti tízgólos különbség. Aztán ez a „várva várt” esemény is bekövetkezett a 35.perc tájékán. Azaz a második félidőre már számottevő kérdés nem maradt nyitott a mérkőzés végkimenetelével kapcsolatban. A fordulást követően Tombor mester jóval többet cserélt, igyekezett játéklehetőséget adni azoknak is, akik általában kevesebb szerephez jutnak egy-egy mérkőzésen. Összességében a papírforma igazolódott be, a dobogóra vágyakozó Kék Tigrisek „megtáncoltatták” a sereghajtó Budai Farkasokat.

Fotós: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Kontra Zsolt, a tatabányaiak technikai vezetője: - A szezon első hazai mérkőzését álmosan, enerváltan kezdtük. De tíz perc után magára talált a csapat, így az első félidő végére és a második játékrészben már kijött a két csapat közti tudásbeli különbség. Jó, hogy mindenki játéklehetőséghez jutott, viszont az előttünk álló két idegenbeli rangadót - ahhoz, hogy sikerrel vegyük - ennél több kell!

Fotós: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra