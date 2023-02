NB III., Nyugati-csoport, 23. forduló

III. Kerület TVE-Zsámbéki SK 5-0 (3-0)

III. Kerület, vezette: Szommer A. (Sáfárik P. J., Nagy M.)

III. Kerület: Hajagos - Papp, Hegedüs (Török, 81.), Cseszneki (Borbély, 74.), Elek (Szabó D., 74.), Erdei, Egerszegi (Kirják, 64.), Tóth Z., Kozics (Kósa, 84.), Schuszter, Barczi. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Zsámbék: Tímár - Somogyi, György, Sugár B. (Bíró, 57.), Zsuppán, Kerék (Mártonfi, 57.), Barlangi (Ludvig, 57.), Csabafi (Sugár S., 81.), Tóth (Áprily, 84.), Harmat, Marticsek. Vezetőedző: Bodó László.

Gólszerzők: Elek (12., 28., 46.), Kozics (39.), Borbély (84.)

Nem várt könnyű feladat a több sebből vérző Zsámbékra, hiszen a dobogóra hajtó III. Kerület otthonában vizitáltak. Ahogy ősszel, úgy most sem tudtak mit kezdeni a kék-fehér rohamokkal, Aczél Zoltán csapata három gólt is szerzett az első félidőben, mintegy eldöntve az érdemi kérdéseket. A vendégektől több alapember is hiányzott, így nem sikerült felvenni a ritmust a rutinos hazaiakkal. A szünet után még kétszer betalált a fővárosi csapat, így a Zsámbék újabb vereséget szenvedett, amivel maradt sereghajtó.