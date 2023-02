Hosszú évek óta hagyomány a királyvárosban, hogy a település sportegyesületei a farsangi idényben egy tradicionálisan jóhangulatú bál keretében adják át az Esztergom Sportjáért Életmű Díj Most sem volt ez másként, a Duna-parton lévő rugby „fellegvár” rendezvénytermében közel kétszázan ünnepeltek. Erre minden okuk megvolt, hiszen a fent említett elismerést és helyben és országosan is közismert sportszakember kapta.

Schiller-Kertész Juditnak az alapító egyesületek képviselői szavazták meg az életmű-díjat. A méltatás feladatát, kollégája, Bodrogai Tibor, az esztergomi Montágh intézmény igazgatója látta el. Az 1958-ban született szakemberről az első percekben elhangzott:

„Először sportolóként az MTK kajak szakágában lett aranyjelvényes ifjúsági versenyző, magyar bajnok és ért el kiváló hazai és nemzetközi sikereket, majd az aktív versenyzői sportot abbahagyva, pályaválasztásában is e terület mellett döntött, a Testnevelési Főiskola Sportszervező szakán diplomázott 1982-ben. Sportszervezői tudását egész életében kiemelkedően kamatoztatta, amikor a sport területén tehetséges fiatalok sportszakmai útját kellett egyengetni, támogatni.”

Erős Gábor országgyűlési képviselő is méltatta a sportolót

Fotós: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

A folytatásban a pálya még intenzívebb szakaszának ismertetése következett. „A nagyszerű sportemberi tulajdonságok mellett, a sérült emberek felé forduló empatikus képessége irányította a gyógypedagógiai terület felé. Ezen a területen is igyekezett maximális teljesítményt nyújtani, képezni magát, ezért a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán oligofrénpedagógiai szakos diplomát szerzett és lett 1986-ban a mai Montágh Imre EGYMI jogelődjének gyógypedagógusa, kiváló testnevelő tanára. A versenysport iránti elkötelezettségét mutatja, hogy azonnal hozzákezdett a sportolói felkészülését és versenyeztetését támogató szervezetek létrehozásának városi és intézményi szinten is.”

Schiller-Kertész Juditról, mint szervezetek alapítójáról és sportszakmai beosztások közel tucatját bíró vezetőről is beszélt a méltató, aki szakmai tárgyú tanulmányait és eddig megszerzett elismeréseit, díjait, eredményeit is hosszan sorolta. Ez utóbbiak között szerepel a 2001-es Esztergom Sportjáért Díj, Sydney-i paralimpiai versenyzők felkészítéséért és a 2016-os Miniszteri Elismerő Oklevél, a Riói Paralimpián résztvevő atléták felkészítésért. Többek mellett Erős Gábor országgyűlési képviselő is köszöntötte a díjazottat, akiről elmondta:

„Schiller-Kertész Judit megmutatta, hogy nemcsak az ép emberek tudnak sportolni és megdöbbentően kiemelkedő eredményeket elérni, hanem a fogyatékkal élő sportolók, a parasportolók is.”