Willi Orbán még 2017-ben regisztrált a német őssejt-adatbázisba egy kampány részeként és most nyílt lehetőség arra, hogy emberéletet mentsen a csontvelőjéből kinyert őssejtekkel. A BILD beszámolója szerint – amit a német Spox nevű oldal szemlézett – Willi Orbán már szombat óta kapja az injekciókat a beavatkozásra készülve, így azóta nem is edz a lipcsei klubnál. A műtétre pedig szerdán kerül sor, így minden bizonnyal kihagyja az Union Berlin elleni szombati rangadót.

„Ez egy lehetőség, hogy egy emberi életet megmentsek nagyon kevés erőfeszítéssel. Nagyon remélem, hogy adományom segíthet a címzett teljes gyógyulásában. Persze elképzelhető, hogy nem játszok az Union ellen, de ez most másodlagos. Aki ismer, az tudja, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy gyorsan visszakerüljek a csapathoz” – nyilatkozta a 30 éves labdarúgó.

Willi #Orban ist seit 2017 in der Datenbank der @DKMS_de registriert.



Nun wurde Willi als passender Spender für eine an Blutkrebs erkrankte Person gefunden und kann helfen, diesem Menschen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 7, 2023

Orbán elárulta azt is, példát szeretne mutatni, hogy minél többen regisztráljanak őssejt-donornak. Ha jól megy a több órán át tartó beavatkozás, akkor további 10 nap kihagyás várhat a védőre – de mint említette, ez most másodlagos. A hírt megerősítette az RB Leipzig is, a klub tájékoztatása szerint a magyar válogatott védő egy leukémiás beteg számára bizonyult megfelelő donornak.