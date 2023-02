– Együtt nyertük meg a mérkőzést – mondott köszönetet Piros a szurkolóknak a találkozót követően. Nagyon mélyen voltam a második szett elején, többször is kizökkentem, de a közönségnek hála kijöttem a gödörből. A csapatom is óriási erőt adott, miközben a kapitány is tüzelt engem. Az első játék után mondta, hogy Bonzi mintha tartana tőlem. Nagyon agresszíven játszott az ellenfelem, jól váltogatta az ütéseket, el sem hiszem, hogy nyerni tudtam. A végén már éreztem a csuklómat és egy kicsit a lábam is, de sikerült nyernem – nyilatkozta a mérkőzést követően Piros Zsombor.

Davis-kupa, Világcsoport, selejtező Magyarország–Franciaország 1-0 Piros Zsombor–Banjamin Bonzi 7:6 (7-4), 6:3