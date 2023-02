Ők játszanak, illetve jászhatnak a hétvégén

A magyar válogatott a legerősebb összeállításában lép pályára a franciák ellen, hiszen a legfrissebb világranglista öt legjobb magyarja kapott helyet a csapatban: Fucsovics Márton (71.), Marozsán Fábián (161.), Piros Zsombor (182.), Valkusz Máté (236.) és Madarász Gergely (549.). Ahogyan arról már beszámoltunk, eredetileg Fajta Péter (607., a hatodik legjobb magyar) volt a keret tagja, de hogy a balkezesek elleni játékot is tudják gyakorolni, helyette a balkezes Madarászt hívta be a keretbe Nagy Zoltán Davis-kupa-kapitány. A franciák kerete: Benjamin Bonzi (45., a legjobb francia), Adrian Mannarino (58., 4.), Arthur Rinderknech (70., 6.), Ugo Humbert (86., 9.), valamint a párosspecialista (a páros-világranglistán 51.), egyéniben már nem versenyző Nicolas Mahut. A francia kapitány, Sebastien Grosjean a napokban egészítette ki öt fősre csapatát, megvárva a nemrégiben véget ért Australian Opent. Így került a keretbe az ott a legjobb 32 közé kerülő, egyébként is erős fedettpályás játékosnak számító Humbert.