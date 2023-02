Andjelko Mandics, a DEAC vezetőedzője: – Várható volt, hogy feszült mérkőzés lesz, hiszen mindkét csapatnak szüksége van a győzelemre. Annak ellenére, hogy készültünk az Oroszlány agresszív védekezésére és a jó hangulatra, az első félidei játékunk kritikán aluli volt. Barnjak kiállítása is segített nekünk, de aztán később egyre agresszívebben és fókuszáltabban játszottunk. Szerencse is kellett a győzelmünkhöz, de azt ki is kell érdemelni. Nagy csata volt, mindkét csapatnak gratulálok.

Kosárlabda, NB I. A, alapszakasz, férfi, 20. forduló

MVM-OSE Lions–DEAC 87-91 (19-12, 25-18, 18-18, 10-24, 8-8, 7-11) – kétszeri hosszabbítás után

Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, 931 néző, vezette: Tőzsér D. K., Győrffy P. A., Farkas G.

Oroszlány: Dimitrijevics 18/6, Illés 5/3, Barnjak 5/3, Carev 16/9, Werner 2. Csere: Ruják 6, Krestinin 12, Mucza 2, Dorogi 5, Henry 16, Szabadfi. Vezetőedző: Simon Petrov.

Debrecen: Goves 16, Mócsán 11/3, Balázsi 2, Drenovac 25, Tóth 11. Csere: Taylor 2, Scott 7/3, Polyák 17/9, Kovács. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Az eredmény alakulása: 5. perc: 8–1, 6. p.: 8–7, 9. p.: 17–8, 13. p.: 29-12, 15. p.: 35–17, 19. p.: 42–28, 23. p.: 44–41, 26. p.: 49–46, 29. p.: 58–46, 33. p.: 64–54, 38. p.: 67–63, 39. p.: 72–67, 40. p.: 72–72, 41. p.: 74–75, 44. p.: 79–75, 47. p.: 84–84, 49. p.: 84–89.

Kipontozódott: Illés (40.), illetve Govens (42.).

Kiállítva: Barnjak (19.).