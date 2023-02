NB III., Nyugati-csoport, 23. forduló

Február 26, vasárnap, 14 óra

III. Ker. TVE–Zsámbéki SK

Az ötödik helyezett óbudaiakhoz látogat Bodó László csapata a hétvégén. Aczél Zoltán csapata egyértelműen a bajnokság egyik legnagyobb esélyese volt a szezont megelőzően, tekintve, hogy most esett ki a másodosztályból, de egyelőre nem sikerült a dobogóra sem állni. A Zsámbék még mindig sereghajtó, idén nem sikerült pontot szerezni, azonban a játéka pozitívabb, mint a szezon kezdetén. Ősszel a Kerület 4-1-re nyert Zsámbékon, és most is meglepetést okozna, ha a zöld-fehér csapat pontot szerezne a fővárosban. Az viszont rossz hír, hogy Bodó László több alapembere is sérüléssel küzd, Orosházi Bence keresztszalagszakadást szenvedett, de Monori Norbert, Kállay Bence, Lőrinczy Szilárd és László Dávid is sérült, Csabafi és Zsuppán pedig lázas.