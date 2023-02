A fiatal tatabányai csapat most több gólt lőtt, mint legutóbb, és a kilencgólos vereség a sokszoros bajnok fővárosiak ellen abszolút „emészthető”, még úgy is, hogy az UVSE is átalakulóban van, ám a játékoskerete jóval bővebb, mint a tatabányaiaké.

Zantleitner Krisztina: - Több jó dolgot is láttam a tanítványaimtól. Edzésnek kifejezetten jó volt ez a meccs. Megtettük, amit tudtunk, de a budapesti alakulat jóval inkább játéban van, mint most mi.

Vízilabda OB I., női, 10.forduló

Tatabánya Women Water Polo – UVSE 7-16 (1-4, 1-5, 4-5, 1-2)

Tatabánya, Buborék, 100 néző, vezette: Donauer M., Némethy R.

Tatabánya: Kovács D. – Zantleitner H., Zink 1, Orbán 1, Felkai 3, Rajna 1, Sóti 1. Csere: Szombathelyi (kapus), Zantleitner N., Becsey, Zöld, Kovács D. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 11/6, illetve 7/5.

Gól ötméteresből: 2/1, illetve 1/1.

Kipontozódott: Golopencza és Hajdú (mindkettő UVSE)

Zantleitner Krisztina, a hazaiak vezetőedzője elmondta, hogy az UVSE után az Eger ellen mérkőzni egyet jelent a cseberből vederbe helyzettel, hiszen az egriek a bajnoki négyes döntőre ácsingóznak. A vendégcsapat is mozgékony, és szereti dominálni a meccseket, de talán nem annyira fürge, mint az UVSE, viszont több „igaz” felnőtt pólóst tudhat a soraiban…

A találkozón Tordai G. és Németh Anna játékvezetők fújják majd a sípot.