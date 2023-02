Az MVM-OSE Lions a hétvégén igazi kosárháborút vívott hazai pályán a Debrecennel, amelyet végül kétszeri hosszabbítás után veszített el 91-87-re. A Szolnoknak sem volt könnyű dolga az Atomerőmű vendégeként, de a remekül sikerült negyedik negyednek köszönhetően végül 83-76-os győzelmet aratott. Az oroszlányi csapat egyébként 8-12-es mérleggel jelenleg a 10. helyen áll a tabellán, míg a Szolnok 15-4-gyel a második. A helyezésbeli különbség alapján ugyan egyértelműen az "Olaj" tűnik a mérkőzés esélyesének, de egyrészt az MVM-OSE ősszel, hazai pályán legyőzte ma esti ellenfelét (86-84), másrészt a Lionsnak már alig maradt hibázási lehetősége, ha a felsőházi rájátszásba szeretne kerülni, ami minden bizonnyal komoly hajtóerőt jelent majd a vendégcsapat számára. Az Oroszlány dolgát nehezíti, hogy továbbra sem számíthat a bokasérülést szenvedő Jacob Calloway játékára, a Debrecen ellen kiállított Josip Barnjak azonban a szabályok értelmében pályára léphet.

– Tanultunk a legutóbbi meccsünk hibáiból, minden erőnkkel azon leszünk, hogy az előttünk álló mérkőzésen eséllyel játszhassunk idegenben. Rendkívül gyorsan kellett visszaszereznünk a magabiztosságunkat egy nagyon nehéz mérkőzés, egy fájó vereség után, ahol három negyeden keresztül megmutattuk, hogy milyen határozottan is tudunk kosárlabdázni. Ebből kell erőt merítenünk a Szolnok ellen is, és megpróbálni meglepetést okozni. Szerencsére nincs új sérültünk vagy betegünk, az egyetlen, aki továbbra is kérdéses, az Jacob Calloway, akiről továbbra sem tudjuk, hogy pontosan mikor térhet vissza – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Simon Petrov, az MVM-OSE Lions vezetőedzője.