Zéténnyel egyébként a közelmúltban kötött profi szerződést is a Fradi. Ahogy arról beszámoltunk, a mostani, 2022/23-as kiírásban már az NB III. Közép-csoportjában szereplő fiókcsapatban is pályára lépett a fiatal sportoló, méghozzá eddig tíz alkalommal (nyolcszor kezdőként), ráadásul két gólt is szerzett. Nem ismeretlen számára a felnőtt együttes sem, hiszen a Bicske elleni MOL Magyar Kupa-mérkőzésen csereként beszállva már bemutatkozott Sztanyiszlav Csercseszov együttesében. Varga Zétény az első profi szerződése aláírása után NB III-as zöld-fehéreknél bizonyíthat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden bejelentette: folyamatosan kapcsolatban vannak a kint lévő kisvárdai focistákkal és a fradistákkal is. A zöld-fehérek korosztályos labdarúgói és edzőik is jól vannak, ők a hét második felében utaznak haza. A kisvárdai U15-ösök és U16-osok egyébként szintén a török riviérán, az Antalyához közeli Sidében edzőtáboroznak. Ők semmit nem éreztek a földrengésekből.