A szlovák második vonalban szereplő KFC Komárom labdarúgócsapata a klub történetében először jutott be a Slovnaft Cup, vagyis a Szlovák Kupa negyedöntőjébe. A lila-fehér alakulat február 28-án, kedden 14 órától az első osztályban szereplő Nagyszombat, ismertebb nevén Spartak Trnava gárdáját látják vendégül. A klub Facebook-oldalán tájékoztatott arról, hogy a városban parkolót zárnak, foglalnak le, illetve utcát egyirányúsítanak 11 órától a meccs miatt.

A KFC Komárom jól kezdte a tavaszi szezont, szombaton 1-0-ra legyőzte az Alsókubin legénységét, és feljött a táblázaton a harmadik helyre. A Trnava is harmadik, egy osztállyal feljebb. A nagyszombatiak neve nemzetközi szinten is ismert, ötször nyerték meg a csehszlovák bajnokságot, egyszer pedig a szlovákot.

A komáromiak nem feltartott kezekkel lépnek pályára, hiszen az elmúlt években nagy feladatokat is megoldottak, említhetjük például az előző kupasorozatot, amikor az Európa-ligában is szereplő Dunaszerdahely csapatát 1-0-ra legyőzték. Az idei kiírásban is volt már bravúrjuk, ugyanis a korábban Bajnokok Ligája csoportkörében is játszó FC Košice együttese ellen Kassán nyertek 3-2-re.