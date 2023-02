Szombaton az elmúlt évek talán legizgalmasabb és a Tatabányai SC szempontjából a legeredményesebb női távolugró-döntőjét rendezték Nyíregyházán – számolt be róla a TSC facebook-oldala. A fináléban Lesti Diána szerezte meg az aranyérmet 639 centiméterrel, míg a mindössze 15 éves Rózsahegyi Bori 630 centire ugorva, hatalmas U18-as magyar csúcsot elérve lett bronzérmes a felnőttmezőnyben.

Salamon Zoltán, a TSC sportszakmai igazgatója kiemelte: két tatabányai női távolugró még sohasem állhatott egyszerre a dobogón országos bajnokságon.

A női 400 méteres versenyben Molnár Janka esélyeshez méltóan, 53,72 másodperces idővel győzött. Wahl Zoltán a férfi 400-as mezőnyben futott, és végül az ötödik legjobb időt érte el.

Vasárnap is számos izgalmat élhettek át a tatabányai atléták. Molnár Janka és Gerics Roland is aranyérmet szerzett, nem akármilyen versenyekben.

A férfi távolugrók versenyében Gerics Roland 739 centiméteres ugrással nyert, míg Salamon András 722-vel harmadik lett. Női 200 méteren Molnár Janka célfotóval szerezte meg második aranyát. Wahl Zoltán 400-as ötödik helye után 200-on a második helyre futott be. A női hármasugrók között Áts Viktória a harmadik, Hoffer Krisztina a negyedik helyen zárt. A TSC középtávfutói közül Nagy Nóra a nyolcadik, Szabó Benjámin a tizedik, Mayer Zsombor a tizenkettedik helyen végzett.





A TSC-Geotech versenyzőinek eredményei: női távolugrás: 1. Lesti Diána 639 cm, 3. Rózsahegyi Bori 630, 4. Krisztl Sarolta 617, 5. Endrész Klaudia 613; női 400 méter: 1. Molnár Janka 53,72 mp; női 200 méter: 1. Molnár Janka 23,84 mp; férfi 200 méter: 2. Wahl Zoltán 21,37 mp; férfi távolugrás: 1. Gerics Roland 739 cm, 3. Salamon András 722 cm; női hármasugrás: 3. Áts Viktória 12,38 méter, 4. Hoffer Krisztina 12,36; női 3000 méter: 8. Nagy Nóra 10:28,03 perc; férfi 3000 méter: 10. Szabó Benjámin 8:48,98 perc; férfi 800 méter: 12. Mayer Zsombor 1:57,17 perc.