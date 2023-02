Hidvégi Hunor

Fotós: Peter Szalmas / Forrás: MMKSZ

Hidvégi Hunor

A Tatai Hódy SE kajakosa rendkívül eredményes éven van túl, hiszen a belgrádi ifjúsági Európa-bajnokságon K-1 1000 méteren nyert aranyérme (és a K-4-es ezüstje) után a korosztályos szegedi világbajnokságon is két aranyat zsebelhetett be, mégpedig K-1 és K-4 500 méteren. Utóbbi számban testvére, Zalán is a négyes tagja volt.