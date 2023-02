A nyitómeccsen úgy tűnt, hogy esélyes a Kecskéd trónfosztása, hiszen a játékosaik látványosan nem találták a helyüket a pályán a Várgesztes ellen, s bár sikerült két gólt is rúgniuk, a gesztesiek háromszor rezgették meg a hálójukat. A házigazdák ellen öt gólt szerzett a Várgesztes, ám ugyanennyit kapott is, tehát a meccs döntetlennel zárult, a somlóiaktól pedig 7:2 arányú vereséget szenvedtek. Attól a Vértessomlótól, amelyik az előző fordulóhoz hasonlóan játékos hiánnyal küszködött, olyannyira, hogy átmenetileg ismét a Várgesztestől „igazoltak”.

A Somló a vendéglátókat 3:1-re verte el, a Kecskédtől viszont 2:1-re kikapott. A Kecskéd Környét is felülmúlta 6:0 arányban.

A fordulót így a Kecskéd és a Vértessomló is két győzelemmel, 6-6 ponttal zárta, így az egymás elleni eredmény billentette a mérleget a korábbi kupagyőztes javára, amely egyben a teljes sorozat elsőségét is jelentette. A Sváb Kupa 18. sorozatának második helyén a Vértessomló végzett, harmadik lett a Várgesztes, negyedik a Környe, írja a kornye.hu.