NB III., Nyugati csoport, 22. forduló Zsámbéki SK–Csornai SE 0-1 (0-0) Zsámbék, vezette: Práth D. (Tóth Cs. J., Nagy B.). Zsámbék: Tímár – György, Lőrinczy (Tóth N. D., 78.), Sugár B., Zsuppán (Sugár S., 78.), Kerék (Bíró, 67.), Barlangi (Somogyi, 58.), Monori, Harmat (Ludvig, 58.), Csabafi, Marticsek. Vezetőedző: Bodó László. Csorna: Ficsór – Veres, Füleki, Farkas (Németh, 60.), Füzi, Böcskey, Kerékgyártó (Csete, 80.), Visy (Márton, 68.), Kelemen, Zámbó, Tóth A. B. Vezetőedző: Varga Péter. Gólszerző: Kerékgyártó (60.).

Alsóházi rangadóra készülődött a Zsámbék a Csorna ellen. A két zöld-fehér csapat közül a vendégek álltak jobban a tabellán, de így is a kiesőzónában szerepel a Győr-Moson-Sopron vármegyei gárda, míg a Zsámbék sereghajtó. Erről a találkozóról is azt lehet elmondani, mint a Budaörs elleniről: sokkal kevésbé kapott ki a csapat, mint ősszel, de pontot ismét nem sikerült szereznie. Bár az őszi 5-0 helyett most csak egy gólt kapott a Bodó-alakulat, de ez is vereséget eredményezett.