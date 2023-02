A hétvégén a megyei foci folytatódik! Igaz, hogy még „csak” a megyei másodosztályban kezdődik újra a labdarúgás a téli szünetet követően, de így is lesz bőven választék. A 12. helyen álló Baj KSE a 9. pozícióban lévő Piliscsévet fogadja majd vasárnap. Az első fordulóban a két gárda 2-2-es döntetlennel zárt. Az utolsó előtti helyen álló, és nehéz helyzetben lévő Császár-Ete csapata a sereghajtó Dunaszentmiklóst fogadja. Mindkét gárda 4-4 pontot gyűjtött eddig, annyi különbséggel, hogy a hazaiaknak van már egy győzelmük, addig a vendégek négy döntetlennel érték el ezt.

Az Ászár a Csolnokot látja vendégül, a második helyen álló Mocsa KSE pedig a Kisbéri SSE alakulatával kezdi meg a tavaszt hazai közönség előtt. Még az első fordulóban a Mocsa 1-0-ra tudott győzni, alighanem ezzel idegenben is kiegyeznének. A dobogóra hajtó Bakonysárkány Ácsról viheti el a három pontot, a két meglepetéscsapat pedig egymás ellen kezd majd. A Tokod a negyedik, a Gyermely a hetedik, és csak három pont a differencia köztük, így biztosan jó mérkőzés várható. A legelső körben 2-2 lett a vége, most is egy izgalmas párharc várható. A listavezető, és még veretlen Lábatlani ESE a nem túl jó formában lévő Nagyigmándi KSK ellen kezdi meg a tavaszi hadjáratot. Karcagi Pálék esélyesek a bajnoki cím megnyerésére, a nemrég kiesett Nagyigmánd jelenleg csak a tizedik helyen áll. A találkozók vasárnap, 14:30-kor kezdődnek.