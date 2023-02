A Tatabányán zajló Magyarország–Franciaország Davis-kupa mérkőzés első, február 3-i egyéni összecsapásán a világranglista 182. helyén álló Piros Zsombor meglepetésre megverte a franciák első számú játékosát, Benjamin Bonzit (45.). A magyar versenyző 7:6, 6:3-ra győzött.

– Nagyon jó érzés győztesként ülni a sajtótájékoztatón. Szeretek csapatban játszani, és a közönség is óriási energiát adott. Az első szettben egy milliméteren múlott, hogy ne az ellenfelem nyerjen 6:4-re. A második játszma elején ellenfelem top 20-as teniszt mutatott be, 1:3, 0:40-ig semmi sem jött össze. Hogy mi történt ezt követően? Semmi különös. Új labdákat kaptunk, és ugyan szerencse is kellett, de nem remegtem meg, fontos pillanatokban szereztem pontokat. Tudtam építkezni a múltból, nem izgultam annyira. Ehhez persze kellett több korábbi nagy mérkőzés is. Óriási skalpot gyűjtöttem be – nyilatkozta Piros Zsombor, aki válaszolt arra a kérdésre is, hogy milyennek találja az új elektronikus vonalbírói rendszert.

– Hibátlan a rendszer, ennek is köszönhetem, hogy nem veszítettem el az első játszmát. Ami viszont a hátránya, hogy az emberi tényezőt, a hibalehetőséget kizárja a játékból. A játékosok számára megnyugtató a rendszer jelenléte, de rontja a játék szépségét – mondta a magyar válogatott játékosa, aki a taktikával kapcsolatban még hozzáfűzte, hogy nem szeret kezdeni, ezért adta át az adogatás jogát az ellenfélnek a mérkőzés kezdetén. Mint mondta, a szervái ezúttal nem mentek annyira, de kedvenc ütését, a szervafogadást sokat gyakorolták a héten és az működött is.