Hatpontos derbi várt a Komáromra, hiszen a Gyirmóttal fej-fej mellett álltak a fordulót megelőzően. A télen nagy átalakuláson áteső komáromi gárda négy új játékost is a kezdőcsapatba nevezett, és ennek meg is lett az eredménye. Az első félidő nem hozott gólt, de a szünet után már-már szokás szerint Nagy Zalán talált be. Ez az egy gól most elég volt, így a Komárom győztesen kezdte a tavaszt, ezzel pedig három pontra eltávolodott a most legyőzött Gyirmóttól.

NB III., Nyugati-csoport, 21. forduló

Komárom VSE-Gyirmót FC Győr II. 1-0 (0-0)

Komárom, vezette: Nyekita B. (Kulcsár D., Volentics E. J.)

Komárom: Bánfalvi - Szabó B., Tóth Gy. (Juhász R., 70.), Köles, Molnár, Szecsődi (Gelencsér, 90.), Maka, Horváth, Sandal, Hajnal (Nagy L., 68.), Nagy Z. Vezetőedző: László Péter.

Gyirmót: Kecskés - Wágenhoffer, Lanyi, Babayigit, Nagy, Bagó, Tarsoly, Ominger, Görcs, Rátonyi (Dán, 68.), Szűcs (Domján, 70.). Vezetőedző: Ördög József.

Gólszerző: Nagy Z. (51.)