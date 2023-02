Az első játszma elején, 1-1-nél Fucsovicsnak két bréklabdája is volt, azonban nem tudott élni az eséllyel. Ez azért is bizonyult problémának, mert ezt követően a franciának volt két ugyanilyen lehetősége, ő viszont a másodikkal labdájával élni tudott (1-3). 1-4 után Fucsovics két bréklabdát is hárított, de a labdabiztosabb, és ami a lényeg, jóval kevesebbet hibázó francia a saját adogatásaira nagyon figyelt és a harmadik lehetőségét kihasználva megnyerte a játszmát (3:6).

A második játszma is hasonlóan kezdődött, mint az első: 1-1 után Humbert lebrékelte Fucsovicsot, ekkor pedig már nagy volt a baj. A fájos háttal játszó magyar teniszező továbbra sem tudta elkapni a fonalat, sőt, a játéka egyre inkább szétesett, a kitűnően játszó Humbert pedig nem hagyta kihasználatlanul az esélyt és a második szettet is megnyerve (2:6) megszerezte a győzelmet. A francia csapat ezzel egyenlített, szombaton a párossal és további két egyénivel folytatódik a párharc.