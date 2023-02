A Marozsán Fábián-Valkusz Máté páros meglepő győzelme után 2-1-re vezetett a magyar csapat, így Fucsovics Márton azzal a teherrel lépett pályára, hogy győzelme esetén biztossá válhat a győzelem. A mérkőzés előtt pár perccel azonban kiderült, hogy nem Benjamin Bonzi, hanem Adrian Mannarino lesz a legmagasabban jegyzett magyar játékos ellenfele. A balkezes francia az 58. helyen áll a világranglistán, bő húsz hellyel megelőzve Fucsovicsot.

A hátfájással küzdő Fucsovics Márton a pénzfeldobásnál a fogadást választotta, így Mannarino kezdte az adogatójátékot, amit hozott is, de Fucsovics sem maradt adós. 1-1 után ismét a francia adogatott, de itt már Marci agresszív játékkal meg is szerezte az első bréket - miközben a Tatabányai Multifunkciós Sportcsarnok szinte teljesen megtelt, még a pénteki. érdeklődés is fokozódott szombatra, üres székeket nem nagyon lehetett látni a helyszínen. Az előny birtokában Fucsovics kissé idegesen kezdte második adogatójátékát, kettőshibát is vétett, de sikerült megerősítenie a vezetését 3-1-re. A következő két játékot viszont a kevesebbet hibázó francia nyerte, így hamar odalett a brékelőny 3-3-nál, majd aztán 4-3-ra vezetett a francia, miután hozta a saját adogatását. Fucsovics az első szettben folyamatosan gondban volt az első szervájával, gyakorlatilag mindig másodikra kényszerült, de így is sikerült eljutni 6-6-ig, így jöhetett a rövidítés, amiben egyszer már jobban voltunk a franciáknál. A rövidítés felénél 4-2-es francia vezetéssel cseréltek térfelet a játékosok, de Fucsovicsnak továbbra sem ment át első szervája. A térfélcsere után rögtön ásszal kezdett viszont Marci, és a következő két pontot is ő nyerte, így 5-4-nél adogathatott az első szettért, de Mannarino mindkét fogadást megnyerte, így fordult a kocka: ő adogathatott az első játszmáért. Az első nem sikerült, így 6-6-nál jöhetett a következő térfélcsere. Végül Mannarino nyerte meg az első szett rövidítését.

A második szett aztán jóval egyértelműbben indult: Fucsovics labdamenetet sem nyert, Mannarino pár perc alatt elhúzott 4-0-ra. Az ötödik játék aztán tovább tartott, mint az első négy összesen: Fucsovics 0-40-ről jött vissza, és végül megszerezte az első játékát a második szettben. Aztán Mannarino sima adogatójátéka után a másodikat is, 2-5-nél a francia adogathatott a mérkőzésért. Ezt könnyedén meg is tette, és végül 7:6, 6:2-re megverte Fucsovics Mártont.