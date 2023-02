Röplabda, NB II., Nyugati csoport, alapszakasz, női Tatabányai RSE–Kispest SE 1:3 (25, -16, -15, -15) Tatabánya, 150 néző, vezette: Nagy L. Z., Baracsi J. TRSE: Sinai, Csutorás, Nagy, Balabás, Kocsis, Horváth. Csere: Kovács (libero), Szabó (libero), Kárpáti, Torma, Velő, Csordás, Antal. Vezetőedző: Szabados István.

Rangadóra készült az előző nyolc meccsét egyaránt megnyerő és a bajnokság második helyén álló TRSE, hiszen a hibátlan mérleggel rendelkező, listavezető Kispestet látta vendégül. Jól kezdte a meccset a Tatabánya, ezt követően azonban fordított a Kispest és az első szettben szinte végig vezetett. A TRSE azonban a 23-23-nál utolérte ellenfelét és végül meg is nyerte a játszmát.

A második játszmában 6-6-ig együtt haladtak a küzdő felek, ekkor azonban elhúzott a vendégcsapat. Hiába kért kétszer is időt és próbált cserékkel frissíteni Szabados István, ez a szett elúszott.

A harmadik játszma hasonlóan alakult, 6-6-nál megtorpant a Tatabánya és a vendégek ezt kihasználva ezt a szettet is behúzták. A negyedik játékrészben végig a vendégcsapatnál volt az előny, amely végül ezt a játszmát, és ezzel a mérkőzést is megnyerte. A TRSE továbbra is a második helyen áll a Nyugati csoportban.

Szabados István: – Sajnos kevés ilyen hőfokú és tempójú tétmérkőzésünk van, mint ez a mai. Nem szeretnék senkit megbántani, de jelenleg az NB II. Nyugati csoportjában ezen a két csapaton kívül szerintem még a Haladás az, aki komolyabb játéktudással rendelkezik, és gyorsabb játékot tud játszani. Azt gondolom, hogy az első játszmában komoly hátrányból tudtunk felállni, ami dicséretes, de aztán stabilabb volt a Kispest. Sajnálom, hogy így alakult, nem erre készültünk, szerettünk volna győztesként távozni. Úgy tűnik, nem készítettem fel kellő mértékben a csapatomat, amit nagyon sajnálok. Igyekszem a jövőben még keményebben dolgozni, hogy ez másképp legyen. Dolgozunk tovább, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy győztesen is elhagyhassuk a pályát a rangadók után.