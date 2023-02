Már csak kettőt kell aludnunk, hogy akár élőben, akár a képernyőn keresztül tanúi lehessünk a magyar válogatott Franciaország elleni Davis-kupa mérkőzésének, melynek helyszíne a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok lesz pénteken, illetve szombaton. Hasonló jelentőségű sportági eseményt még nem rendeztek vármegyénkben, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) választása miért éppen Tatabányára esett.

Erről Bardóczky Kornél, az MTSZ fejlesztési igazgatója beszélt lapunknak a válogatott hétfői baji közönségtalálkozóján.

– A nemzetközi szövetség novemberben tartotta a legmagasabb osztálynak számító Világcsoport sorsolást, ám a korábban márciusban kezdődő sorozat idén már februárban elrajtol. Mivel mi az ellenfélnek kisorsolt Franciaországgal legutóbb idegenben játszottunk még 1994-ben, a szabályok értelmében most mi vagyunk a pályaválasztók. A rövid, alig három hónapos határidő miatt Budapesten már nem találtunk megfelelő létesítményt, így esett a választásunk Tatabányára. A közlekedés egyrészt nagyon jó a város felé Budapestről, másrészt a Multifunkcionális Sportcsarnok minden igényt kielégít, a franciák is le voltak nyűgözve tőle. Ezzel a lépéssel ráadásul vidéken is népszerűsíthetjük a sportágat. A létesítményvezető Marosi Lászlóval és csapatával kiváló az együttműködésünk, nagyon kedvesek, mindenben segítenek, jó velük együtt dolgozni. Tökéletesen meg vagyunk elégedve a tatabányai helyszínnel – nyilatkozta az egykori magyar Davis-kupa játékos, profi teniszező, akinek egyébként is kellemes tapasztalatai vannak megyénkről, hiszen azt is elmondta, hogy leesett az álla a hétfőn Bajon látottaktól, hiszen ilyen kis településen még nem látott hasonló teniszközpontot, emellett kitért arra is, hogy Becker Balázzsal, a megyei szövetség elnökével is jó és korrekt szakmai kapcsolatot ápol.