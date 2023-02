Gyetven Melinda szervezőtől, a Vis Vitalis Klub Polgári Társulás nevében közölte, hogy az idei megmérettetésen 290-en vettek részt. A regisztrációra január 2-tól volt lehetőség, 3, 6 és 9 kilométeres távokra lehetett benevezni. Az érem minden évben egyedi tervezésű és csak futással lehet megszerezni, tematikája Párkány történelmi épületeihez vagy eseményhez kapcsolódik. Az idén a 110 éves Schiller-ház rajzolódik ki a medália előlapján, mely a párkányi sétálóutca legimpozánsabb épülete. A célba érkezők érmet, ásványvizet és csomagot kaptak, az időeredményt SMS-ben kapták meg, e-mail címükre pedig online oklevelet is kaptak, amelyen a táv és a teljesítési idő szerepelt. Minden futamban külön férfi és nő kategóriánként díjazták az első három helyezettet, összesen tizennyolcan álltak dobogóra, akik serleget, emléklapot és tárgyi jutalmat is kaptak. A versenyre Párkány 150 kilométeres vonzáskörzetéből jöttek sportolók: a dunaszerdahelyi, észak-komáromi, érsekújvári, lévai, nyitrai, pozsonyi futók mellett többen érkeztek Budapestről, Csömörről, Esztergomból és Veszprémből is. Egy futó Ausztriából és egy Malajziából jött, utóbbi jelenleg Léván él.

A három kilométeres távot Adam Račák nyerte meg, a legjobb női versenyző Agata Babulic lett. Az Esztergomi FutóKözösség részéről Jaroslav Čvirik összetettben a 13., Molnár Angéla a 18. helyen végzett. A 6 kilométeres távot elsőként Filip Kašo teljesítette, az ő ideje 22 perc 32 másodperc lett. A női kategóriát Garai Dóra, az Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület versenyzője nyerte meg 26 perc 47 másodperces idővel, a klub másik képviselője, Garai Zoltán összetettben hetedik lett. Az Esztergomi FutóKözösség részéről Andrea Misala huszonharmadikként ért célba. A 9 kilométeres táv aranyérmese Szarka Gergő lett, Gutrai Krisztián (Esztergomi Futóművek Amatőr Sportegyesület) sportolója összetettben ötödik legjobb eredményt érte el, klubtársa, Gálik Ervin 18. lett. Az Esztergomi Futóközösség színeiben Pósa Tibor 28., Veres Attila 61., Dudek Renáta 63. helyen végzett.