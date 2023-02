Fucsovics nem volt formában

A magyar Davis-kupa-válogatott nagyot küzdött, de 3-2-re kikapott Franciaországtól. Nagy Zoltán szövetségi kapitány dolgát több tényező nehezítette.

– Fucsovics egész héten szenvedett a hátával, volt, hogy edzést is kihagyott, kapott kezeléseket, de az ő játéka nem volt kétséges. A teniszéből viszont így sajnos hiányzott az a kellemetlenség, ami kellett volna a győzelemhez, bár ha Mannarino ellen az első szettet megnyeri, talán most másról beszélünk – mondta el Magyar Nemzetnek Nagy Zoltán. – Az utolsó pillanatig bíztunk abban, hogy Piros gyulladt talprésze javul annyit, hogy vállalni tudja a második mérkőzését, bár reggel nem ütött be, ami már előrevetítette, hogy valószínűleg nem tud játszani.