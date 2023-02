Röplabda, NB II., Nyugati csoport, alapszakasz, női Tatbányai RSE–PTE-PEAC 3:1 (22, 21, -21, 25) Tatabánya, 65 néző, vezette: Őri A., Sipos Z. TRSE: Sinai, Kocsis, Csutorás, Horváth, Nagy, Rácz. Csere: Kárpáti, Torma, Anderla, Velő, Kovács (libero), Szabó (libero). Vezetőedző: Szabados István.

A mérkőzés esélyese egyértelműen a második helyen álló TRSE volt, amely igazolta is a papírformát. Az első szettben 7:7-ig tartotta magát a vendégcsapat, a folytatásban azonban már a Tatabánya akarata érvényesült. A második játékrészben 21:21-ig fej-fej mellett haladt a két csapat, a végjátékban azonban a házigazda volt a jobb. A harmadik játszma közepén megléptek a pécsiek és már nem is engedték ki a kezükből a győzelmet. A negyedik szett izgalmasan alakult, a végjátékot azonban a vendéglátó bírta jobban, megszerezve ezzel a győzelmet. A zsinórban hetedik meccsét nyerő TRSE 13-2-re javította mérlegét.

Szabados István: – Ma már egyértelműen látszott, hogy kezdünk gyorsulni. Szépen helyt álltak a lányok, hiszen az extra feladatokat is nagyjából úgy oldották meg, ahogyan azt vártam. Kíváncsi voltam arra, hogy jelenleg kire milyen szituációban számíthatok. Örülök annak, amit láttam és gratulálok a lányoknak, ügyesen dolgoztak.