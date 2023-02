NB III., Nyugati-csoport, 23. forduló

Opus Tigáz Tatabánya-Móri SE 3-2 (2-0)

Tatabánya, vezette: Papp Á. (Ország P., Tóth Cs. J.)

Tatabánya: Lóth - Árvai, Krupánszki, Szegleti, Katona (Hadobás, 61.), Hajas (Kovács I., 75.), Szegő, Molnár, Székely, Forró (Márton, 75.), Letenyei (Németh, 75.). Vezetőedző: Gyürki Gergely.

Mór: Kovács D. - Tölgyesi, Végvári (Szöllősi, 88.), Szombat, Kovács K., Kuczi, Tar, Varga, Sötét, Bozai, Jancsó. Vezetőedző: Bozai Attila.

Gólszerzők: Szegő (6.), Szegleti (43.), Márton (86.), illetve Tölgyesi (53.), Szombati (71.)

A listavezető, emberemlékezet óta veretlen Tatabánya fogadta az újonc, utolsó előtti helyen lévő Mór csapatát. Az őszi meccset a kék-fehérek 5-1-re nyerték, így a papírforma alapján most is kiütés szaga volt a levegőben. Ez a találkozó is így kezdődött, az Opus Tigáz Tatabánya már a hatodik percben megszerezte a vezetést, majd Szegleti még az első félidőben megduplázta azt. Ekkor úgy festett, hogy kiütés lesz a vége.