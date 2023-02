Lendvai Miklós korábbi válogatott labdarúgó játékosa volt a ZTE-nél a Dorogi FC jelenlegi vezetőedzője, a később ugyancsak Zalaegerszegen letelepedő szlovák Marián Sluka, akit megdöbbentett Lendvai halála.

– A vasárnapi, Szeged elleni győzelmet követően jó kedvvel kezdtem a hétfőt, amikor megtudtam a hírt. Nagyon letaglózott Miki halála – tudtuk meg Marián Slukától, aki beszélt kapcsolatuk kezdeteiről is – A 2013-14-es szezonban a Zalaegerszeg játékosa voltam, de az elképzeléseim nem egyeztek az akkori vezetőedzővel, Simon Antallal, így a távozáson gondolkoztam. Végül őt menesztette a vezetőség és Mikit nevezték ki a helyére, aki megkért, hogy maradjak és segítsek a csapatnak.

Lendvai Miklós 47 éves korában hunyt el

Forrás: ztefc.hu

És hogy milyen labdarúgó, edző, illetve ember volt Lendvai Miklós?

– Már játékoskorából ismertem őt, csupaszív labdarúgó volt, aki soha nem csinált semmit félgőzzel. Ilyen lett edzőként is.

Erős karakter volt, aki a csapategységet helyezte előtérbe. Jól motiválta a játékosait és ha kellett, ki is állt mellettük. Cserében azonban a kemény munkát helyezte előtérbe, elvárta a profi mentalitást, nem tudta elviselni, ha valaki hanyagolja, vagy nem veszi komolyan a dolgát. Ezzel a mentalitással példát mutatott számunkra, személy szerint sokat tanultam tőle, jól látta a labdarúgást.

Ő volt az, aki asszisztensével, Jendovics Jenő bácsival először mondta nekem, hogy legyek edző. Néhány hónapig dolgoztunk csak együtt, majd a szezon végeztével én Pápára igazoltam, de a jó kapcsolatunk megmaradt, bár nem beszéltünk napi szinten. Legutóbb három hete beszéltünk, amikor egy fordításban segítettem neki – tudtuk meg a Dorog több nyelven is kiválóan beszélő vezetőedzőjétől.

– Azt is mondta nekem, hogy ne változtassak a gondolkodásmódomon, tartsak ki az elveim mellett. Ő is így tett edzőként, én pedig megfogadtam a tanácsát. Zalaegerszegről is önként jött el, amikor már nem találta a közös hangot a vezetőséggel. Utoljára Hévízen edzősködött, ahol nagyon jól érezte magát, de miután már nem volt lehetősége továbblépni a klubbal, onnan is távozott és ki is vonult a labdarúgásból. Jó ember volt, hiányozni fog... – zárta gondolatait Marián Sluka.

Marian Sluka jelenleg a Dorog vezetőedzője, anno Lendvai játékosa volt Zalaegerszegen

Forrás: Kemma.hu

Zalaegerszegen a zaol.hu beszámolója szerint hétfőn este Lendvai emlékére gyújtottak gyertyát a megrendült barátok, szurkolók. A zalai portálnak Madár Gábor, aki 1994-ben az élvonalba jutott ZTE vezetőedzője volt, arról beszélt, hogy Miklós a szívét-lelkét kitette a pályára.

− Mikit nemigen lehet elfelejteni... − mondta Madár Gábor. − Hihetetlen fizikummal rendelkezett és rettenthetetlen győzni akarással. Az edzésmunkájával soha nem volt gond, lobbanékony alkat volt, de amikor lenyugodott, elfogadta a döntéseinket. Nagyon sajnálom túl korai halálát. Amit saját maga elképzelt a futballban és az életben is, azt mind teljesítette.