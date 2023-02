Az Esztergom-Honvéd birkózói az év válogató versenyén kimagaslottak a mezőnyből, rendkívül dominánsan, magabiztosan birkóztak. Az Európa-bajnokság április közepén lesz, és mivel nemzetenként egy versenyző indulhat, ezért 3 verseny, azaz a most megrendezésre került magyar válogató, a február első hetében zajló zágrábi világranglista verseny és a márciusi dán nemzetközi torna összesítése alapján a legeredményesebb birkózó indulhat súlycsoportonként az EB-n. De Európa-bajnokság ide vagy oda, fókuszban már az olimpia van, és mivel a létszámkorlátozás miatt csak 6 súlycsoport szerepel az olimpián, ezért Torba Erik 63 kg helyett az olimpián is szereplő 60 kg-ban indult, ebben a súlycsoportban a ceglédi Kecskeméti Krisztián a tavalyi világbajnokságon 5. lett, ezért nagy izgalommal várták kettejük összecsapását, de Erik hamar lehűtötte a kedélyeket, fél menet alatt lezárta a meccset 9:0, azaz technikai tus, természetesen más sem tudta megállítani és megnyerte a versenyt. Andrási József vállműtét után több, mint fél éves kihagyást követően tért vissza, a rehabilitáció és utána a felkészülés is jól sikerült, mert minden mérkőzését megnyerve, utolsó másodperces fordítást is bemutatva lett első helyezett a 63 kg-os kategóriában.

A Lévai-fivérek legifjabbika a 17 éves Levente, úgy néz ki, hogy hamar fel akar eredményekben zárkózni Zoltánhoz és Tamáshoz, mert nem volt rest, és bizony úgy döntött, hogy nem csak az utánpótlásban akar maradandót alkotni, hanem farkasszemet néz az idősebekkel is. Biztos sokat és keményen dolgozik, mert önbizalomban nem volt hiány és brillírozott a mérkőzésein, aminek a jutalma a 67 kg-osok között az aranyérem lett. 77 kg-ban Lévai Zoltán rendkívül impozánsan, világklasszishoz méltó birkózással utasított maga mögé mindenkit, a súlycsoport Európa-bajnoka Tősmagi Attila nagyon szerette volna megtréfálni a felnőtt világbajnoki döntőst, de Lévai esélyt sem adott a hatalomváltás esélyének sem.

A nap szenzációjáért nem csak "kicsi" Lévai jelentkezett be, hanem a korban a középső Lévai, Tamás is. Azt tudtuk, hogy olimpia az álma, és ennek rendel alá mindent és ezért súlycsoportváltásra készül, de azt, hogy a 82 kg után, nem a 87 kg-ot válassza, hanem a 97 kg-ot, erre még a leginformáltabbak sem számítottak. Mert a friss U23-as világbajnok, felnőtt VB 2. és olimpiai 5. Szőke Alex igen nagy falatnak tűnt. Tamás viszont szeret falatozni, mert a mérlegelésen 96,5 kg-mal mért be és Szőke Alexet tus-, azaz két váll leszorításával győzte le, ezt követően volt még két tecnikai tusos győzelme (8:0), így erre a versenyre a terve bevált és aranyérmes lett. 130 kg-ban Vitek Dáriusz bizonyította klasszisát, az U17-es Európa-bajnok Darabos László házon belül (mindketten a Honvédosok) és az U20-as világbajnoki érmes Bazsó Adolf is készült megtréfálni Dáriuszt, de a magabiztos birkózásával Vitek Dáriusz mindenkit legyőzve jelezte, hogy "ki az úr a házban".

Női mezőnyben az Esztergom Honvéd Birkózó Centrum legeredményesebb hölgye Szekér Szimonetta 50 kg-ban utasított maga mögé mindenkit, ezzel is nyomatékosítva, hogy a tavalyi U23-as Európa-bajnoki döntő után, bizony ő a felnőttek között is akar világversenyekről érmeket gyűjteni.