Mindkét csapat számára ez az összecsapás az alapszakasz legfontosabb meccse. Ennek a találkozónak a Rába-partiak az esélyesei, igaz az októberi, tatabányai találkozónak is ők voltak. Ám akkor Zantleitner Krisztina vezetőedző tatabányája – némi meglepetésre – hét-hatra legyőzte a győrieket. Ennek köszönhetően most is megelőzik őket a tabellán.

A vendégek szakvezetője kiemelte, hogy a papírforma a házigazdák mellett szól, de csapata – amennyiben lehetséges – szeretné jelenlegi pozícióját, a nyolcadik helyezést megőrizni, és ezért mindent el is követ szerdán Győrben is.

- Ehhez sokmozgásos, bátor játékra lesz szükség – mondta a Tatabánya trénere. – Ellenkező esetben vendéglátóink fizikálisan felőrölnek bennünket, hiszen a mi utánpótláskorú gárdánkkal szemben a győri csapatot érett, esetenként tíz-húsz kilóval nehezebb, felnőtt pólósok alkotják. Ezt kell nekünk fürgeséggel, fegyelemmel kompenzálnunk.

A találkozón Kevi T. és Donauer M. játékvezetők fújják majd a sípot.