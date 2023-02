A Güntner Arénában tartott sporteseményen Michl József, Tata polgármestere és Molnár Tamás, az IJKA stílusszervezet elnöke is köszöntötte a versenyzőket. A versenyszámokban 27 klub 330 versenyzője 6 küzdőtéren mérte össze tudását, közreműködött 30 bíró, 80 önkéntes, és mintegy 800 vendég szurkolt a helyszínen. A fő stílus a shotokan karate, de volt shito-ryu és fudokan-, wado-ryu egyesület is, számolt be az eseményről a Kisalfold.

Tatáról a Kölyöksárkány SE; Tatabányáról a Vulkán SE, a Kerecsen SE, a Turul SE és a Versus Karate SE; Oroszlányból a Raion Dojo, Péter Gábor karatékái; Vértesszőlősról a Harcosok Klubja, Komáromból pedig a Tempo SE érkezett a versenyre.