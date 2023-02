A magyar csapatot követően Sebastian Grosjean (játékosként a negyedik helyig jutott a világranglistán), a franciák kapitánya érkezett meg. Grosjean először a rendező felet dicsérte:

– Csodálatos az aréna, nagyon jó véleménnyel vagyok róla. A magyar szövetség remek munkát végzett, a pályaborítás is fair, hiszen a nemrégiben véget ért Australian Openhez hasonlóan ez a pálya is középgyors, így a játékosoknak nem kell hirtelen új borításhoz alkalmazkodniuk. Elégedettek vagyunk a körülményekkel, készen állunk a mérkőzésre – nyilatkozta a kapitány, aki kitért arra is, hogy Ugo Humbert személyében miért hívott be egy ötödik játékost is az utolsó pillanatban.

– Ez tervezett lépés volt részemről, de az Australian Open végéig vártam azzal, hogy kit jelöljek a keretbe. Sokan megérdemelték volna a lehetőséget, de Humbert mindig jó volt fedett pályán, ezért döntöttem mellette (tegyük hozzá, az sem lehetett mellékes, hogy a jelenlegi francia keretből csak ő tudta legyőzni Fucsovicsot) – vázolta a döntés hátterét Grosjean, aki azt is elmondta, hogy pontosan tudják, milyenek a magyarok, különösen Fucsovics Mártont ismerik jól és tisztában vannak vele, hogy nem lesz könnyű dolguk.