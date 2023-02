Azzal a tudattal léphettek pályára a sereghajtó Dorog játékosai a Békéscsaba ellen, hogy egy esetleges győzelemmel pontszámban beérhetik riválisukat a tabellán. Ennek megfelelően a hazai kezdték jobban a mérkőzést és a 17. percben, Szalai József találatával teljesen megérdemelten szereztek vezetést enerváltan játszó ellenfelük ellen. A hazai gólt követően sem tudott felpörögni a Békéscsaba, és ha a dorogi befejezések pontosabbak, már az első félidő végére eldőlhetett volna a három pont sorsa.

A második játékrészben is végig úgy tűnt, hogy magabiztos hazai győzelemmel zárul a mérkőzés, azonban az utolsó percekben a Békéscsabának sikerült ritmust váltania. Egy rossz ütemben elvégzett hazai cserét követően a 87. percben egy bedobást követően Czékus Ádám találatával egyenlítettek a csabaiak. Ez a találat annyira felpörgette a vendégeket, hogy az utolsó percekben teljesen kapujuk elé szögezték ellenfelüket, és ha Czékus Ádám a hosszabbításban perceiben nem csúszik el ziccer helyzetben, akkor a három pont is Csabára vándorolt volna.

Bár a hazaiak kezéből kicsúszott a győzelem, de a Kozármisleny vereségének köszönhetően október végét követően ismét el tudott mozdulni az utolsó pozícióból Marián Sluka együttese. 1–1.

Marián Sluka: – Az eredmény ellenére nem sajnálom a fiúkat, hiszen ma is 85 percen keresztül a mi akaratunk érvényesült, lefociztuk ellenfelünket, gólokkal kellett volna nyernünk. Sajnálom, hogy nem sikerült lezárnunk a meccset, ellenfelünk a semmiből tudott egyenlíteni az utolsó percekben egy szerencsés góllal. Örülök, hogy elmozdultunk az utolsó helyről, remélem ez a fiúknak is nagy lökést ad a következő mérkőzésekre.

Brlázs István Gábor: – A minimálisan elvártat teljesítettük. Bár nyerni szerettünk volna, de a döntetlennel legalább nem engedtük közelebb magunkhoz riválisunkat. A hajrában megtettünk mindent az egyenlítés érdekében, a cseréink jól szálltak be. Azt gondolom megérdemelten egyenlítettünk ki abban az őrült rohanásban, amit az utolsó percekben láthattunk.