Az élő televíziós közvetítés miatt ütközik ilyen szokatlan időpontban az ötödik, 17 pontos Zöld sasok és a harmadik, 23 pontos Kék Tigrisek együttese. Hogy ez a találkozó rangadó, az viszont nem vitás. És az sem, hogy óriási a tét, és hogy kemény csatára van kilátás.

– Valóban igazi rangadó elé nézünk – erősítette meg Tombor Csaba, a vendégek szakvezetője. – A Ferencvárosi TC nagyon jó csapat, és ezt most nemcsak a hazai bajnokságban, hanem a nemzetközi porondon, az Európa-ligában is bizonyítja. Az biztos, hogy nehéz dolgunk lesz. Ennek megfelelően készültünk egész héten. Úgy tudjuk, sok sérültjük van a házigazdáknak, de mi úgy gyakoroltunk, hogy nem lesz hiányzója a Fradinak. Úgy gondolom, a rangadó végkimenetele elsősorban a helyzetek kihasználásán múlik. Amennyiben nyerni tudunk, azzal az FTC kiszáll az éremért történő küzdelemből. Tombor Csaba vezetőedző azt is elárulta, mindent elkövetnek majd a végső győzelemért.



Információink szerint a tévéközvetítés dacára, több száz Tatabánya-szurkoló kerekedik fel, hogy a helyszínen drukkoljon a Kék Tigriseknek. Az összecsapáson Bíró Ádám és Kiss Olivér játékvezetők fújják majd a sípot.