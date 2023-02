NB III., Nyugati csoport, 22. forduló Móri SE–Komárom VSE 1-2 (1-0) Mór, vezette: Molnár R. (Deme R., Bencze A.). Mór: Kovács D. – Jancsó, Zsédely, Végvári, Szombati (Szöllősi, 80.), Kovács K., Kuczi (Farkas, 74.), Varga, Sötét, Bozai B. A., Hajdu. Vezetőedző: Bozai Attila. Komárom: Maszlavér – Szabó B., Nagy T., Tóth Gy. (Szecsődi, 79.), Köles, Molnár M. F., Maka (Horváth K., 86.), Horváth M. D., Sandal, Hajnal (Nagy L., 73.), Nagy Z. B. Vezetőedző: László Péter. Gólszerző: Hajdu (28.), illetve Sandal (55. - tizenegyesből), Tóth Gy. (69.).

Győztesen kezdte az idei évet a Komárom a Gyirmót ellen, így a Mór elleni mérkőzésnek nagy volt a súlya, hiszen egy győzelemmel abszolút a középmezőnybe kerülhetett volna a KVSE. Az újonc Mór a tabella utolsó előtti helyén állt, így a papírforma szerint László Péter csapata volt az esélyes. A találkozó nem kezdődött jól a borvidéken, hiszen Hajdu góljával a házigazda szerezte meg a vezetést. Ahogy aztán ebben a szezonban már annyiszor, úgy most is hatottak László Péter félidei szavai. Előbb Sandal Dominik büntetőből egalizált, majd Tóth György a győztes gólt is megszerezte a 69. percben. Ezzel a Komárom a tabella 11. helyén áll.