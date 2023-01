Az NB III. Nyugati-csoportját a Tatabányai SC vezeti. A téli felkészüléssel kapcsolatban Gyürki Gergely vezetőedző elmondta: " Örömteli, hogy valamennyi játékosunk fitten, egészségesen tért vissza a téli szünetről, így komolyan tervezhetjük a tavaszi szezonunkat. Az is komoly fegyvertény, hogy a jövő héten öt napig közösen edzőtáborozhatunk Várgesztesen. Ez egy újabb lehetőség a csapatépítésre. A csapatunk így is nagyon egyben van, örülünk, hogy egyben is maradt. Azon dolgozunk, hogy a továbbiakban erősítsük a közösségi szellemet, és esetleg a játékoskeretet is".

A Tatabányai SC Várgesztesre utazik egy hétre, hogy felkészüljön a bajnokság folytatására, hiszen február 12-én már bajnokit játszik az Érd ellen, amelytől az egyetlen vereségét szenvedte el a csapat.