Kosárlabda, NB I. A, férfi, alapszakasz, 15. forduló MVM-OSE Lions–Arconic-Alba Fehérvár Oroszlány, Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok, szombat, 18 óra.

Első idei mérkőzését vívja holnap este az MVM-OSE Lions élvonalbeli férficsapata. A 6-8-as mérleggel a bajnokság kilencedik helyén álló oroszlányi gárda 89-85-ös körmendi vereséggel zárta az óévet, a harmadik helyen 10-4-gyel álló székesfehérvári rivális ezzel szemben 84-76-ra nyert hazai környezetben az Atomerőmű ellen. A bajnoki helyezések és játékoskeretek erőssége alapján is a dobogóesélyes Fehérvár számít esélyesebbnek, arról nem is beszélve, hogy a két csapat őszi mérkőzését a Lions elképesztő különbséggel, 106-39-re veszítette el Székesfehérváron. Van tehát miért visszavágnia Simon Petrov vezetőedző csapatának, az oroszlányiak esélyeit azonban ezúttal növeli, hogy ezúttal már minden bizonnyal pályára léphet (Körmenden még nem játszhatott) a napokban Vietnámból igazolt, ott remek mutatókat produkáló amerikai center, Shane Linden Henry. Arról pedig talán már felesleges is külön írni, hogy a hazai szurkolótábor ismét nagyszerű hangulatot teremthet holnap este az "Akácban", ami újabb lökést adhat az MVM-OSE játékosainak. A Magyar Kupa-részvételt már kiharcolta a Lions ebben a szezonban, a következő cél így jelenleg a felsőházi rájátszás (tehát az első nyolc hely valamelyikének) elérése, amihez minden győzelemre nagy szükség van.

– Kemény és agresszív csapattal állunk szemben, igyekszünk megmutatni, hogy nem akkora a különbség két együttes között, mint az első meccsen, Székesfehérváron – nyilatkozta a mérkőzéssel kapcsolatban Simon Petrov.